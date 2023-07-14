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Китай первым разработал правила по регулированию искусственного интеллекта

Китай первым разработал правила о регулировании искусственного интеллекта Фото: pxhere
Управление киберпространством Китая (CAC) совместно с другими регулирующими органами страны завершило разработку первых в своем роде правил, регулирующих работу генеративного ИИ, сообщает Zakon.kz.

Правила, которые Пекин называет "временными" должны вступить в силу 15 августа, передает CNN.

Новые правила будут касаться услуг, доступных широкой общественности. Они не будут распространяться на технологии, которые разрабатываются в исследовательских институтах или предназначены для использования за границей.

По словам представителей CAC, сервисы генеративного ИИ должны будут получать соответствующую лицензию. Если разработчик такого продукта обнаружит незаконный контент, он должен принять меры по прекращению его генерации, улучшить алгоритм и затем сообщить об этом инциденте регулятору.

В законе прописаны требования к игрокам рынка генеративных ИИ-моделей по проведению проверки безопасности, регистрации разработок в госорганах, в случае если новинка может повлиять на мнение общества. Многие китайские компании, включая Alibaba, Baidu, и JD.com, сейчас запускают собственных версии чат-ботов.

В новой версии свода правила нет формулировок, указывающие на карательные меры, которые предусматривали штрафы до 100 тыс. юаней (около 6 млн тенге) за нарушения.

За соблюдением законодательства будут следить семь национальных ведомств, в том числе CAC, Государственный комитет по развитию и реформе КНР и Министерство образования Китая.

В апреле этого года китайская платежно-клиринговая ассоциация предостерегла своих членов от использования ChatGPT и подобных инструментов искусственного интеллекта на фоне опасений по поводу возможности "трансграничной утечки данных".

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