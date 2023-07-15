Городами-побратимами станут Атырау и Боржоми

Мэр грузинского города Боржоми предложил подписать меморандум об установлении братских отношений между Атырау и Боржоми, сообщает Zakon.kz.

14 июля прошла встреча акима Атырауской области Серика Шапкенова с мэром Боржоми Отаром Арболишвили, который прибыл в Казахстан с рабочим визитом. Об этом пишет ATPress.

Стороны обсудили актуальные вопросы по развитию торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества и туризма. Серик Шапкенов отметил, что Боржоми за последние годы стал одним из любимых городов для отдыха атыраусцев.

Мэр грузинского города высказал признательность акимату Атырауской области и отметил, что двусторонние связи очень важны для обеих стран. Он предложил подписать меморандум об установлении братских отношений между Атырау и Боржоми.

Ранее премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел переговоры с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили. Смаилов в ходе встречи отметил, что в прошлом году товарооборот между странами вырос в семь раз и достиг рекордного показателя в 600 млн долларов.