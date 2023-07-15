"Робин Гуды" по-казахски: в Алматы начали съемки романтической драмы о сиротах

В Алматы стартовали съемки полнометражной ленты о двух влюбленных, выросших в детском доме. Романтическая драма с элементами экшена рассказывает о сиротах, "отнимающих у богатых и раздающих бедным", сообщает Zakon.kz.

Режиссером картины стала Алена Алмаз. Лента с рабочим названием "Воришки" станет второй работой девушки. Новая история расскажет о двух выпускниках детского дома, которые влюблены. Воровавшие с детства Амир и Сана вырастают и решают стать "Робин Гудами": они "отнимают" у богачей и раздают беднякам, рассказывает 24kz.

"Мне бы на самом деле хотелось привнести что-то с западной системы съемок сюда. Чтобы, да, поднять уровень, чтобы казахстанцы больше любили смотреть казахстанское кино. Потому что я знаю, что предпочитают часто больше западное. Хотелось бы, чтобы это хотя бы было сбалансировано. Потому что очень много классных казахстанских фильмов". Алена Алмаз, режиссер

Все трюки во время съемок актеры будут исполнять сами, без участия каскадеров, отмечают в съемочной группе. Планируется, что лента выйдет в прокат в январе следующего года. Ее покажут в ведущих казахстанских кинотеатрах.

Ранее участники международной группы профессиональных каскадеров "Nomad Stunts" побывали на съемочной площадке знаменитого актера, режиссера и каскадера Джеки Чана.