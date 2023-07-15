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В Кокшетау молодой человек потерял деньги и решил повеситься

В Кокшетау молодой человек потерял деньги и решил повеситься Фото: pixabay
Полицейские Кокшетау предотвратили попытку суицида молодого сельчанина, который решил свести счеты с жизнью после потери крупной суммы денег, сообщает Zakon.kz.

Вызов на пульт "102" поступил 14 июля в 14:30. Звонившие сообщили, что в одной из гостиниц Кокшетау 20-летний сельчанин закрылся в номере и намерен покончить с собой, передает 716.kz.

Сотрудники полиции выехали на место и взломали дверь номера гостиницы. Суицид молодого человека полицейские предотвратили, затем передали его приехавшим на место медикам.

Как рассказали друзей молодого человека, он потерял крупную сумму денег, которые копил на покупку мотоцикла. Потеря стала для сельчанина трагедией и он решился на отчаянный шаг.

Полицейские начали дело по поиску потерянных денег, сообщает департамент полиции Акмолинской области.

В Алматы вечером 4 июля 2023 года мужчина покончил жизнь самоубийством, выбросившись с 11-го этажа многоквартирного дома. В полиции рассказали, что эта была вторая попытка погибшего свести счеты с жизнью. Ранее он уже пытался выпрыгнуть из окна высотки.

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Мария Мельникова
Акмолинская область Кокшетау
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