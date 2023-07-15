Карантин ввели в селе Акмолинской области из-за бруцеллеза

В селе Новомариновка Атбасарского района Акмолинской области выявили очаг заболевания бруцеллезом среди скота. Ветеринары установили ограничения, сообщает Zakon.kz.

Ограничительные мероприятия ввели в селе после того, как там обнаружили бруцеллез среди крупного рогатого скота. Об этом сообщает агентство "АПК Новости".

В конце мая в этом же районе Акмолинской области уже были случаи заражения опасным заболеванием среди скота, отмечает издание.

"Об этом свидетельствует документ от 26 мая, который размещен на сайте "Открытые НПА". Тогда на территории села Мариновка и его установленных границ также вводили ограничения. В тот же день заболевание зафиксировали и в Северном Казахстане", – пишет агентство.

При этом, в регионе ситуация по заражению бруцеллезом среди людей стабильная, рассказал главный врач области. За первый квартал 2023 года в Акмолинской области был зарегистрирован один случай заражения среди людей.

Ранее в министерстве сельского хозяйства рассказали, что 18,1 млн голов сельхозживотных исследовали в Казахстане с начала этого года. По результатам анализов у 17,5 тыс. голов выявили бруцеллез.