Новолуние: что ожидает представителей знаков зодиака

17 июля Луна вступит в новую фазу. Новолуние заставит каждого обратить внимание на взаимоотношения, знаки не стоит игнорировать, советует Zakon.kz.

В понедельник, 17 июля, случится новолуние. Новая фаза Луны скажется на каждом. Именно это новолуние заставит всех и каждого обратить внимание на взаимоотношения. Что ждет представителей знаков гороскопа рассказали астрологи, пишет Bazaar.

Овен

Овны столкнутся с самопроизвольной чисткой окружения. Ситуации будут раскручиваться таким образом, что вы увидите, кому вы зря доверяли, а кто по-прежнему находится на вашей стороне. Также Вселенная продолжит подталкивать вас к новым проектам и важным решениям. Оттягивать момент Х больше не получится.

Телец

Тельцы, не удивляйтесь, если вам еще больше будет хотеться уединения. Вcе просто: впереди вас ждут глобальные трансформации, к которым важно подготовиться. Самое время задаться вопросами масштабирования личности. И чем смелее будут цели, тем быстрее вы их достигните.

Близнецы

Близнецы, хотите вы этого или нет, но вам придется обратить внимание на свое семейное положение. Если вы одиноки, то подумайте о перспективах брака или сожительства с партнером. А если вы уже состоите в законных отношениях, то самое время заняться их укреплением. К слову, зачатие детей звезды тоже не исключают.

Рак

Новолуние 17 июля может спровоцировать подвижки в вопросах смены места жительства. Это может быть как переезд в другую квартиру, так и длительное путешествие с целью ознакомления с новой страной. Но если в ваши планы подобное не входило, то попробуйте самостоятельно сменить локацию для привычных занятий. Свежий поток благодатных мыслей будет обеспечен.

Лев

Львы, новолуние пошлет вам покровителя, который будет способствовать вашему продвижению во многих сферах. Кто-то обретет надежного спутника жизни, а кто-то – нового работодателя. Не исключено, что в жизни появится и духовный наставник.

Дева

Девы, звезды вам рекомендуют начать пересмотр отношений с финансами. Не исключено, что придется урезать траты, так как большая часть из них связана с эмоциональными порывами. А еще вам следует обзавестись целью осуществить крупную покупку к концу года. Она будет вас мотивировать зарабатывать больше и тратить деньги с умом.

Весы

Весы, ваш приоритет до конца месяца – это партнерство со второй половинкой. Если вы чувствуете, что отношения висят на волоске, а ваши желания не уважаются, то лучше поставить точку сейчас. Но если союз сулит перспективы, то делайте шаги к его укреплению.

Скорпион

Скорпионы, вы, конечно, люди энергичные, но ваши ресурсы не вечны. Пора задуматься о балансе между работой и отдыхом. И если есть перекос в одну из сторон, то следует заняться восстановлением равновесия.

Стрелец

Стрельцы, новолуние 17 июля сулит вам интересные знакомства и связанные с ними перемены. У вас появятся возможности изменить жизнь на 180 градусов. Конечно, если вы сами этого хотите. Прислушайтесь, что говорит вам об этом ваше сердце.

Козерог

Козероги, сместите фокус внимания на свои ощущения в аспекте семейных уз. Довольны ли вы тем, как складываются отношения с родными? Если вы честно ответите себе на этот вопрос, то вы получите готовое руководство к действию.

Водолей

Водолеи, исход ваших целей будет зависеть от окружения. Поэтому проанализируйте сейчас, какие люди находятся рядом с вами. Ведь вам непременно понадобится их помощь в скором времени. А завистники, как известно, не окажут вам даже малейшей услуги. Только если медвежью.

Рыбы

Рыбы, вам придется столкнуться с расширением финансового мышления. Будьте готовы к изобилию, которое снизойдет на вас от Вселенной. Но если вы чувствуете, что большие деньги вас пугают, то заручитесь поддержкой статусного человека.