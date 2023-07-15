Главное к утру: детали убийства девочки в Туркестанской области, срок за истязание детей и африканские овощи

Новые подробности жестокого убийства пятилетней девочки в Туркестанской области. Срок за истязания детей в коррекционном центре Атырау. Африканские корнеплоды и овощи удачно выращивает приехавший из Мали мужчина, сообщает Zakon.kz.

Жестокое убийство девочки

Вечером 14 июля, в день похорон погибшей пятилетней жительницы села Сарыагашского района, в генеральной прокуратуре сделали заявление по делу. В ведомстве рассказали о задержанном подозреваемом и статьям, по которым мужчина был ранее судим. Кроме того, прокуроры сообщили о поручении президента об ужесточении мер ответственности за особо опасные преступления против личности.

В то же время в суде Туркестанской области сообщили о всех судимостях подозреваемого. А соседи погибшей малышки рассказали подробности поисков и обстоятельства, при которых тело девочки нашли.

Тем временем уполномоченная по правам ребенка Динара Закиева, комментируя трагедию, заявила, что это "страшные свидетельства отсутствия системы профилактики на местах".

Срок за истязания

Четыре года лишения свободы получила работница коррекционного центра для детей Атырау. Как показало следствие, корректор, работая с детьми, систематически избивала троих воспитанников. Также в отношении них женщина применяла психическое и физическое насилие.

Африканские овощи

Выходец из Мали, живущий в Алматы почти 40 лет, успешно освоил аграрное дело и выращивает батат и редкую фасоль. Богатый урожай батата он собирает вот уже пятый год, а в планах Тиедиугу Кулибали высадить еще несколько африканских культур в Алматинской области.

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