Клип Димаша пятую неделю лидирует в чартах

Музыкальное видео к песне "Together" бьет рекорды топ-чартов Чехии. Вот уже пятую неделю клип занимает первое место рейтинга крупнейшего канала, сообщает Zakon.kz.

Музыкальный телеканал Чехии включил клип Димаша и Абильмансура Кудайбергена на песню "Together" в лист для голосования в двадцатку лучших по мнению зрителей. И вот уже пятую неделю видеоряд занимает первую позицию в рейтинге, пишет официальный сайт певца.

Чешский OCKO.TV – это первый музыкальный телеканал страны. Он работает более 20 лет, отмечает сайт. Впервые Димаш был представлен на чешском телеканале 10 февраля 2021 года со своим музыкальным видео "Golden".

В начале недели популярный казахстанский певец Димаш Кудайберген рассказал подписчикам о выходе своей песни "Weekend" на всех музыкальных площадках Европы.