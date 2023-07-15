В Экибастузе пожилой мужчина умер во время покупок в магазине

68-летний экибастузец потерял сознание в торговом доме "Сказка". До приезда врачей покупатели пытались оказать ему помощь и привести в чувство, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации Pavlodarnews.kz, мужчина скончался на месте, не приходя в сознание.



Как сообщила пресс-служба станции областной скорой медицинской помощи, вызов поступил от прохожего в 13:41. Медицинской бригаде вызов был передан по первой категории срочности. По данным навигационной системы, медики прибыли на место за 10 минут.



"Кардиограмма показала асистолию и отсутствие ритма сердца. Мужчина был без сознания, дыхание и пульсация на его сонной артерии отсутствовали. Бригада незамедлительно начала реанимационные мероприятия, которые, к сожалению, оказались безуспешными", – рассказали медики.

Между тем, очевидцы пожаловались на невыносимую жару в торговом центре. Возможно, это и послужило причиной трагедии.

Практически на всей территории Казахстана в течение этой недели термометры показывают плюс 35 и выше. О том, откуда пришла эта аномально долгая жара и когда она завершится, а главное, как ее пережить, специалисты рассказали Zakon.kz.

