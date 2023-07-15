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Мужчину, чья теща носила меняющее цвет платье, обвинили в попытке убить свою жену

Мужчину обвинили в покушении на убийство своей жены Фото: Tumblr/Caitlin McNeill
38-летний Кейр Джонстон предстал перед Высоким судом Глазго, где ему было предъявлено обвинение в покушении на убийство своей жены. Его теща надевала на свадьбу то самое платье, которое раскололо пользователей Сети на два лагеря в 2015 году, сообщает Zakon.kz.

Платье, опубликованное в Сети одним из гостей свадьбы, стало знаменитым на весь мир. Пользователи спорили, какого оно цвета – бело-золотистое или черно-синее.

По данным The Times, Кейру Джонстону предъявили целый ряд обвинений в том, что на протяжении многих лет он совершал домашнее насилие и принудительный контроль над своей женой, а в конце концов попытался ее убить.

Джонстон обвиняется в том, что он неоднократно нападал на свою жену в их доме на острове Колонсей (Внутренние Гебриды, Шотландия).

The Times также сообщает, что Джонстон якобы вел "почти 11-летнюю кампанию" против своей жены, однако предъявленные ему обвинения относятся к инцидентам, произошедшим в период с апреля 2019 по март 2022 года.

Среди обвинений – утверждения о том, что он прижимал жену к стене, кричал на нее, бил по горлу, угрожал убить и размахивал ножом.

В числе других обвинений – попытка проникнуть в автомобиль, в котором находилась его жена, и нанесение ей удара через открытое окно, а также утверждения о том, что однажды он взял ее в охапку и вытащил из паба, после того как она не захотела уходить с ним.

По другим обвинениям, Джонстон изолировал свою жену от друзей, следил за ее передвижениями и финансами.

Прокуроры утверждают, что предполагаемое жестокое поведение достигло апогея 6 марта 2022 года, когда он якобы прижал свою жену к земле, обхватил ее шею руками и неоднократно оказывал давление.

Утверждается также, что во время этого инцидента он угрожал жене убийством и угрожал ей ножом, причем, по мнению следствия, он совершил эти действия с намерением убить свою жену.

Именно за этот инцидент ему предъявили обвинение в покушении на убийство.

Джонстон отрицает все выдвинутые против него обвинения.Ожидается, что дело передадут в суд в 2024 году.

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