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Чем опасны и полезны небольшие дозы алкоголя

исследование Фото: pixabay
Ученые в Канаде оценили опасность и пользу от употребления небольших доз алкоголя, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Early View, авторы научной работы проанализировали 6 тыс. статей, которые публиковались с 2017 по 2021 год, и отобрали 14 метаанализов. По результатам они сделали вывод о росте вероятности формирования определенных болезней при увеличении употребления алкоголя. Кроме того, специалисты нашли примеры того, что употребление низких доз спиртных напитков провоцировало различные расстройства.

По их данным, мужчины выпивавшие стандартную дозу алкоголя в сутки, имели больше шансов заболеть туберкулезом, диабетом, эпилепсией, гипертонией, некоторыми видами рака, а также столкнуться с другими заболеваниями. При этом такой же объем алкоголя защищал их от инсульта.

Также отмечается, что употребление алкоголя в малых количествах сокращало вероятность ишемической болезни сердца и инсульта у мужчин и у женщин, а также диабета и панкреатита у женщин.

Ранее сообщалось, что в США придумали леденцы, которые борются с кариесом и укрепляют зубную эмаль.

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Елена Беляева
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