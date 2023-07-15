Казахский НИИ глазных болезней и Дацинская глазная больница подписали меморандум о сотрудничестве

15 июля в Алматы Казахский НИИ глазных болезней и Дацинская глазная больница подписали меморандум о взаимопонимании, позволяющий проводить совместные научные исследовательские проекты, сообщает Zakon.kz.

Цель меморандума – развитие стратегического партнерства в образовательной и научно-исследовательской деятельности.

"Этот меморандум позволяет проводить совместные научные, образовательные проекты. Также в рамках сотрудничества будет проводиться обучение и повышение квалификации сотрудников, проведение клинических исследований и подготовка совместных научных публикаций в соответствии с международными стандартами", – сказала генеральный директор КазНИИ глазных болезней Нэйля Алдашева.

На последующих этапах сотрудничества Дацинская глазная больница также может оказывать услуги клинической базы для проектов модернизации медицинского образования и науки в подготовке и поддержке молодых специалистов, обучающихся в резидентуре, развитии академической мобильности, интеграции академической системы здравоохранения.

"Сегодня результаты научной, образовательной и практической деятельности Казахского НИИ глазных болезней служат основой для совершенствования лечебно-диагностических мероприятий, соответствующих мировым стандартам. Они направлены на обеспечение высокого качества оказания офтальмологической помощи населению, а предстоящее сотрудничество с Дацинской глазной больницей даст возможность расширить и усовершенствовать научные, образовательные и клинические сферы деятельности КазНИИ глазных болезней", – добавила Нэйля Алдашева.

Казахский научно-исследовательский институт глазных болезней был образован в 1933 году, и в этом году отмечает 90-летие.

На сегодняшний день в институте работают 157 врачей-офтальмологов, из них восемь – доктора наук и 21 – кандидаты наук. Ежегодно специалисты КазНИИ глазных болезней проводят грантовые научные исследования по патологии стекловидного тела, пострегистрационные и эпидемиологические исследования.

