Жара в Европе: туристы застряли у греческих достопримечательностей

В выходные дни в Европе ожидается еще более высокая температура, так как на юге континента продолжается жара, которой дали имя "Цербер", сообщает Zakon.kz.

Власти пяти городов на Сицилии, Сардинии и Апулии выпустили новые предупреждения о необходимости избегать пребывания на улице в полуденный зной после того, как в пятницу Министерство здравоохранения Италии выпустило аналогичное предупреждение еще в 10 городах от Болоньи до Рима, сообщает Sky News.



Аналогичное предупреждение объявили и на Кипре, где население призвали соблюдать особую осторожность и не пользоваться техникой, которая может вызвать пожар.

В столице Кипра Никосии более двух десятков пожилых людей нашли убежище в специальном приюте, который муниципалитет резервирует на случай летней жары.

Ожидается, что в субботу температура достигнет полуденного максимума 43­°C и не опустится ниже 27°С даже ночью, а влажность воздуха на побережье достигнет 65%.

Вслед за температурой выше 40°C в Греции туристы остались недовольны временным закрытием Акрополя в Афинах.

Сотрудники благотворительной организации Красный Крест раздавали воду в бутылках обезвоженным туристам, стоявшим в длинных очередях в надежде успеть до закрытия Акрополя с 12 до 17 часов, но некоторые остались разочарованы тем, что власти объявили об этом в последнюю минуту.

В Испании в пятницу люди высыпали на пляжи, так как в стране наступила кратковременная передышка после второй за лето волны жары.



Ожидается, что температура по-прежнему будет достигать 40°С по крайней мере в 12 из 17 регионов Испании, после того как в среду в юго-восточном городе Альбокс была зафиксирована высокая температура в 45°С.

Государственное метеорологическое агентство Испании Aemet сообщило, что в воскресенье ожидается начало очередной волны жары, а самые высокие температуры еще впереди.

В пятницу в прибрежных районах Испании, таких как Лас-Пальмас, Тенерифе и Фуэртевентура на Канарских островах, возникла высокая опасность лесных пожаров.

Жители Хорватии нашли креативные способы защиты от жары: они использовали грязь, чтобы укрыться от ослепительного зноя, когда температура воздуха в стране достигла 30-37°C.



В Риме и Греции люди, искавшие способ охладиться, пользовались многочисленными фонтанами.



"На прошлой неделе мы пережили самые жаркие дни за всю историю наблюдений, причем много дней подряд. Мы также наблюдаем рекордно высокие температуры на уровне моря и рекордно низкие уровни льда. Это чрезвычайная ситуация". Грета Тунберг

По словам Тунберг, рекорды по жаре должны послужить тревожным сигналом.

