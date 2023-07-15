В Турции назвали условие продления зерновой сделки

Продление черноморской зерновой инициативы на новый срок в складывающейся ситуации возможно при положительной реакции России на предложения по ее пролонгации генсека ООН Антониу Гутерриша, сообщает Zakon.kz.

Другие варианты маловероятны, учитывая позицию, которую в этом вопросе занимает российская сторона, сообщил ТАСС дипломатический источник в Турции.

"Пролонгация возможна, но, учитывая заявления российских властей о невыполнении в течение года касающихся ее части стамбульских договоренностей, произойти это может в случае, если предложения Гутерриша признают приемлемыми". источник ТАСС

По его словам, турецкая сторона (Минобороны, МИД) проводит активную работу, направленную на продление срока действия зерновой сделки.

Теперь следует ожидать общения двух президентов, по итогам которого ситуация полностью прояснится. Официальный представитель правящей турецкой Партии справедливости и развития Омер Челик 13 июля сообщил, что Эрдоган намерен провести переговоры по телефону с Путиным до истечения срока действия зерновой сделки.

Срок действия черноморской зерновой инициативы истекает 17 июля.

13 июля президент РФ констатировал, что она является "игрой в одни ворота", ничего, что касалось российских интересов, не было сделано.

Путин подтвердил, что Россия может приостановить участие в зерновой сделке. По его словам, в таком случае, как только данные Москве обещания будут исполнены, она вновь присоединится к сделке.