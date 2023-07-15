Администрация Байдена спишет студенческие долги на сумму 39 млрд долларов

В США более 804 тыс. заемщикам спишут задолженность по студенческим кредитам на общую сумму 39 млрд долларов, сообщает Zakon.kz.

Министерство заявило, что списание задолженности по кредитам в ближайшие недели станет результатом "исправления" планов выплат с учетом доходов в рамках продолжающейся работы по зачету неучтенных платежей заемщиков.



"Слишком долгое время заемщики оставались без внимания неработающей системы, которая не могла точно отслеживать их прогресс на пути к прощению кредитов. Сегодня администрация Байдена-Харриса делает еще один исторический шаг к исправлению этих ошибок и объявляет об облегчении долгового бремени еще 804 тыс. заемщиков на сумму 39 млрд долларов". из заявления министра образования США Мигеля Кардоны

Министерство образования заявило, что заемщики имеют право на прощение долга после внесения 240 или 300 ежемесячных платежей, что эквивалентно 20 или 25 годам по плану IDR или стандартному плану погашения.

Однако неточные подсчеты платежей привели к тому, что заемщики потеряли с таким трудом достигнутый прогресс в прощении кредитов.

"Исправляя прошлые административные ошибки, мы обеспечиваем прощение кредитов всем, кто этого заслуживает, так же, как мы это сделали для государственных служащих, студентов, которых обманули их колледжи, и заемщиков с постоянной инвалидностью, включая ветеранов. Администрация не прекратит борьбу за выравнивание условий для получения высшего образования". из заявления министра образования США Мигеля Кардоны

В ближайшие дни уведомления о прощении получат заемщики, имеющие прямые займы или федеральные семейные образовательные займы, хранящиеся в Департаменте (включая займы Parent PLUS любого типа), которые достигли необходимого порога в результате получения кредита для прощения IDR.



Это объявление было сделано после того, как в июне Верховный суд США заблокировал широкомасштабный план Байдена по списанию долгов по студенческим кредитам через Министерство образования.



Байден тогда заявил, что его администрация найдет новый способ списания студенческих долгов и что его администрация действует "так быстро, как только может".

В своем заявлении, сделанном в пятницу в связи с принятием решения о списании долгов, Байден подверг критике республиканцев, выступающих против списания студенческих долгов.