"КазАвтоЖол" предупредил об ограничении движения на республиканской трассе

"КазАвтоЖол" предупредил о временном ограничении движения на участке объездной дороги Р-10, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется, в период с 18:00 15 июля 2023 г. по 08:00 16 июля 2023 (14 часов) автомобильное движение на участке объездной дороги Р-10 будет закрыто. Подрядной организацией будут производиться работы по устройству верхнего слоя покрытия дорожной одежды из асфальтобетонной смеси ЩМА-20.

"Роль альтернативного объезда строительного участка будут выполнять автомобильная дорога через с. Ы. Алтынсарина (96 разъезд), а также городской маршрут по улицам (последовательность): С. Муканов (СпецЦОН) – ул. Баршын- ул. Н. Тлендиева – ул. Коктал – ул. М.Дулатова – ул. А. Герцена- ул. Малахова – ул. Сусамыр – 30-ая ул. – ул. Ондирис", – говорится в сообщении.

Казахстанцев просят с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ и заранее корректировать маршрут.

Ранее сообщалось, что движение по эстакаде на выезде из ЖК "Асыл Арман" открыли в Алматинской области.

