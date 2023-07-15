Казахстанские педагоги обменялись опытом на семинаре в Павлодарской области

С целью обобщения и распространения опыта по организации деятельности системы воспитательной работы и дополнительного образования, защите прав детей, проекта по реновации школ "Заманауи мектеп" 14 июля в Павлодарской области был проведен республиканский семинар, сообщает Zakon.kz.

В работе семинара приняли участие гости из Абайской, Жамбылской, Туркестанской, Северо-Казахстанской, Алматинской, Кызылординской областей, руководители учебных заведений, учреждений образования Павлодарской области, представители НПО ОФ "Семья и дети. Павлодар".

Пленарная часть состоялась на базе областного Дворца школьников им. М. М. Катаева.

Руководитель управления образования Айтказина С.О. рассказала об основных направлениях деятельности системы образования Павлодарской области, инициативных проектах региона в сфере образования.

Далее гости из регионов познакомились с проектом реновации "Заманауи мектеп". Был презентован Brand Book проекта "Заманауи мектеп".

Гости посетили среднюю общеобразовательную школу № 7, школу – гимназию им. Шапық Шөкина, школу – гимназию им. Б. Бауыржан Момышұлы г. Павлодара.

Проект "Заманауи мектеп" реализуется с 2020 года. Направлен на обновление школы, начиная с внешнего облика, материально-технического оснащения и содержания.

Базовыми критериями являются функционально значимое использование помещений, безопасность и комфортность для учащихся и педагогов.

Фото: пресс-служба акимата Павлодарской области

Оснащение цифровой инфраструктурой, предметными кабинетами химии, биологии, физики, STEM-кабинетами, разновозрастной мебелью, зонами и локациями для проведения мероприятий, отдыха и досуга детей.

В школах создана среда воспитания и развития, прежде всего обеспечивающая комфортное пребывание школьников, педагогов для полноценного погружения в образовательно-воспитательный процесс.

В рамках работы секции по воспитательной работе и дополнительному образованию гостям была презентована деятельность проектного офиса "Тәрбие алаңы".

На секции вниманию гостей был представлен опыт работы по организации летнего отдыха, оздоровлению и занятости детей и подростков в Прииртышье. С докладом "Организационные аспекты организации летнего отдыха" выступила специалист отдела воспитательной работы и дополнительного образования Управления образования области Рамазанова Г.Б.

Об опыте работы в данном направлении рассказали руководители Майского, Иртышского районов и методист Щербактинского районов. Руководителем отдела военно-патриотической работе регионального учебно-практического центра физической культуры и НВТП Аленовым Т.М. был представлен опыт по военно-патриотическому воспитанию школьников и учащихся ТиПО.

О реализации проектной деятельности как системообразующего компонента в воспитании подрастающего поколения рассказали представители областного Дворца школьников и ОДК "Қайнар" г. Экибастуза" (проекты: "ЭКО boom", "Будущее без правонарушений", "Ұрпақ болашағы", "Поколение NEXT" и др.)

Представлен положительный опыт по функционированию Ютуб-канала "Blife", освещающего деятельность системы образования региона, организация работы работа в школах и организациях ДО в направлении медиа журналистики.

Фото: пресс-служба акимата Павлодарской области

Кроме того, гости посетили Детский юношеский центр экологии и туризма, Детскую музыкальная школу им. Курмангазы г. Павлодара, познакомились с деятельностью областного Дворца школьников им. М.М. Катаева.

В рамках работы секции по защите прав детей была презентована деятельность управления образования по вопросам обеспечения прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Данный опыт был представлен руководителем отдела по защите прав детей и инклю-зивного образования Байгазиновой Г.Ж.

Также были рассмотрены вопросы обеспечения безопасности детей и подростков, профилактика суицидальных проявлений, половой неприкосновенности несовершеннолетних, работа с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации.

На секции вниманию гостей был представлен опыт работы деятельности центра поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации города Экибастуза, кабинета психологической помощи "SENIM ROOM" при Дворце школьников им. Катаева.

Представителем отдела образования города Экибастуза презенто-ван проект "Безопасное окно", руководитель творческой группы педагогов-психологов области проинформировала гостей о реализации проекта "Жаңа тәжірибе".

Для гостей организовано посещение Регионального центра поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, дома юношества "Жас ұрпақ". В рамках посещения гости ознакомились с условиями проживания воспитанников.

Проведение семинаров по обобщению и обмену опытом является одним из функционально-ориентированных форматов работы, направленных на тиражирование положительного опыта в сфере образования.