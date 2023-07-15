Сколько раз в неделю полезно заниматься спортом

Врач-кардиолог Вячеслав Колиев назвал оптимальное количество спорта в неделю, сообщает Zakon.kz.

Как пишет РИАМО, рекомендуется заниматься аэробикой примерно 150-300 минут в неделю независимо от возраста. Он уточнил, что если речь идет об интенсивной нагрузке, то продолжительность упражнений должна составлять 15-30 минут в день или полчаса-час умеренной физической активности.

Колиев добавил, что максимально допустимая интенсивность занятий определяется тем, насколько сильно во время них повышается пульс. От 220 надо отнять возраст человека, разностью будет предельное пороговое значение частоты сердечных сокращений.

Ранее эксперт предупредил о вреде ненормированного режима сна. Спать много может быть так же вредно, как и недосыпать.