В Астане занялись очисткой водохранилища, снабжающего столицу питьевой водой

11 июля Министерство экологии и природных ресурсов Казахстана приступило к очистке Астанинского водохранилища, согласно поручению главы государства, данном на совещании по вопросам развития города Астаны, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба ведомства, водохранилище было построено в 1970 году и до сих пор не очищалось.

"Это единственное водохранилище, снабжающее столицу питьевой водой. Общий объем водохранилища составляет 410,9 млн кубометров. Текущий объем составляет 312,36 млн кубометров. Два года назад РГП "Казгидромет" провело батиметрическую съемку и установило, что 46,7 млн кубометров водохранилища составляют донные отложения: ил и песок. Это 30% резервуара. Потребность в воде в 2023 году составляет 97 млн ​​кубометров. Из них использовано 46 млн кубометров, до конца года есть потребность в дополнительном объеме 51 млн кубометров", – говорится в сообщении.

Фото: gov.kz

Отмечается, что, учитывая рост населения, если в 2030 году численность астанчан достигнет 2 млн, воды понадобится 150 млн кубометров.

"Для увеличения приточности к Астанинскому водохранилищу предусматривается строительство сооружений по его подпитки из канала им К.Сатпаева в русло реки Есиль с расчисткой и дноуглублением. В настоящее время продолжается работа по разработке проектно-сметной документации", – пишет ведомство.

Согласно информации, перед началом работ по очистке в первую очередь водолазы должны определить, что именно собирается на дне. По мнению специалистов, в зависимости от климатических условий, с учетом периода нереста рыбы, процесс очистки может занять не менее 10 лет, так как, работать можно только 5 месяцев в году.

Ранее, 11 июля, президент Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам развития столицы высказался об обеспечении города питьевой водой.