Сальма Хайек опубликовала фотографию со дня рождения мамы

Мексикано-американская актриса Сальма Хайек опубликовала фотографию с семейного праздника, сообщает Zakon.kz.

56-летняя артистка отметила в ресторане сразу два дня рождения близких людей. На фото она позировала вместе с именинницами – матерью и тетей. Отметим, что звезда не боится публиковать фотографии без макияжа и укладки.

"С днем рождения, мама. Я вижу тебя, и страх стать старше уходит. И тебя, тетя Чаро, с днем рождения. Сохрани свой авантюрный дух!" – написала актриса в Instagram.

Поклонники Сальмы восхитились семейным снимком:

"Вы так похожи!"

"Изумительная семья".

"Теперь понятно, в кого Сальма такая красотка".

"Изысканные и красивые женщины".

"Поддерживаем слова поздравления".

Отметим, что Сальма Хайек получила именную звезду на "Аллее славы" в ноябре 2021 года.