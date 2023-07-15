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Сальма Хайек опубликовала фотографию со дня рождения мамы

артистка Фото: Instagram/salmahayek
Мексикано-американская актриса Сальма Хайек опубликовала фотографию с семейного праздника, сообщает Zakon.kz.

56-летняя артистка отметила в ресторане сразу два дня рождения близких людей. На фото она позировала вместе с именинницами – матерью и тетей. Отметим, что звезда не боится публиковать фотографии без макияжа и укладки.

"С днем рождения, мама. Я вижу тебя, и страх стать старше уходит. И тебя, тетя Чаро, с днем рождения. Сохрани свой авантюрный дух!" – написала актриса в Instagram.

Поклонники Сальмы восхитились семейным снимком:

  • "Вы так похожи!"
  • "Изумительная семья".
  • "Теперь понятно, в кого Сальма такая красотка".
  • "Изысканные и красивые женщины".
  • "Поддерживаем слова поздравления".

Отметим, что Сальма Хайек получила именную звезду на "Аллее славы" в ноябре 2021 года.

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