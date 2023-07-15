Сальма Хайек опубликовала фотографию со дня рождения мамы
Фото: Instagram/salmahayek
Мексикано-американская актриса Сальма Хайек опубликовала фотографию с семейного праздника, сообщает Zakon.kz.
56-летняя артистка отметила в ресторане сразу два дня рождения близких людей. На фото она позировала вместе с именинницами – матерью и тетей. Отметим, что звезда не боится публиковать фотографии без макияжа и укладки.
"С днем рождения, мама. Я вижу тебя, и страх стать старше уходит. И тебя, тетя Чаро, с днем рождения. Сохрани свой авантюрный дух!" – написала актриса в Instagram.
Поклонники Сальмы восхитились семейным снимком:
- "Вы так похожи!"
- "Изумительная семья".
- "Теперь понятно, в кого Сальма такая красотка".
- "Изысканные и красивые женщины".
- "Поддерживаем слова поздравления".
Отметим, что Сальма Хайек получила именную звезду на "Аллее славы" в ноябре 2021 года.
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