Сотни золотистых ретриверов собрались в Шотландии на юбилей породы

Сотни золотистых ретриверов собрались в Шотландии вместе со своими владельцами, чтобы отпраздновать 155-летие породы, сообщает Zakon.kz.

В доме Guisachan House собрались люди и собаки из более чем 12 стран, в том числе из США, Канады, Новой Зеландии, Японии, Австралии, Германии, Нидерландов, Румынии, Чехии, Италии, Хорватии и Эстонии, сообщает UPI.



Мероприятие было приурочено к 155-летию со дня рождения первого помета золотистых ретриверов в доме Guisachan в 1868 году.

Дадли Марджорибэнкс скрестил твидского водяного спаниеля с желтым волнистым ретривером, пытаясь создать породу стрелковой собаки, хорошо приспособленной к условиям шотландского высокогорья.

Золотистые ретриверы были официально признаны как порода британским Кеннел-клубом в 1913 году.



