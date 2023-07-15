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Сотни золотистых ретриверов собрались в Шотландии на юбилей породы

Золотистые ретриверы Фото: скриншот видео
Сотни золотистых ретриверов собрались в Шотландии вместе со своими владельцами, чтобы отпраздновать 155-летие породы, сообщает Zakon.kz.

В доме Guisachan House собрались люди и собаки из более чем 12 стран, в том числе из США, Канады, Новой Зеландии, Японии, Австралии, Германии, Нидерландов, Румынии, Чехии, Италии, Хорватии и Эстонии, сообщает UPI.

Мероприятие было приурочено к 155-летию со дня рождения первого помета золотистых ретриверов в доме Guisachan в 1868 году.

Дадли Марджорибэнкс скрестил твидского водяного спаниеля с желтым волнистым ретривером, пытаясь создать породу стрелковой собаки, хорошо приспособленной к условиям шотландского высокогорья.

Золотистые ретриверы были официально признаны как порода британским Кеннел-клубом в 1913 году.


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