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Парень утонул на Каспийском море

пляж Фото: скриншот видео
14 июля в 14:26 на пульт дежурного 102 поступил вызов о том, что в районе 7 А микрорайона города Актау утонул парень, сообщает Zakon.kz.

На вызов выехала следственно-оперативная группа.


"23-летний мужчина утонул на море. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР УП г. Актау по статье 001 (смерть лица). Иная информация в интересах следствия не разглашается". Пресс-служба ДП Мангистауской области

Ранее сообщалось, что в Актау девятилетний ребенок утонул в бассейне на базе отдыха.

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Актау Каспий Мангистауская область
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