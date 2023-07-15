В Алматы частично перекроют проспект Абая

Ремонт дороги на проспекте Абая полностью планируют завершить до начала учебного года. В настоящее время окончен ремонт и открыто движение на участках от пр. Достык до ул. Наурызбай батыра в западном направлении и от ул. Тлендиева до ул. Ауезова в восточном направлении, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба акимата города, следующий этап – средний ремонт по пр. Абая на участке от ул. Наурызбай батыра до ул. Байтурсынулы.

"Для обеспечения безопасности дорожного движения с 23:00 15 июля до 06:00 17 июля будут проводиться работы по укладке полимерного асфальтобетонного покрытия с полным перекрытием движения по северной стороне проспекта", – говорится в сообщении.

Объезд закрытого участка будет осуществлен через ул. Шевченко, ул. Курмангазы, ул. Байтурсынулы, пр. Сейфуллина, ул. Наурызбай батыра и ул. Сатпаева. Сквозное движение транспорта по ул. Наурызбай батыра, пр. Сейфуллина, ул. Байтурсынова будет доступно в дневное время.

"С 23:00 15 июля до 06:00 17 июля проезд с ул. Масанчи в южном направлении на пр. Абая будет ограничен, объезд будет организован по ул. Курмангазы и ул. Шевченко. Во избежание дорожно-транспортных происшествий и организации дорожного движения на вышеуказанном участке улиц будут задействованы 3 экипажа полка патрульной полиции", – предупредили в ведомстве.

Актуальная информация об участках проведения ремонтных работ будет доступна на официальных страницах акимата города и Управления городской мобильности, а также в приложении 2ГИС.

Пару дней назад алматинцев предупредили о начале ремонта участка проспекта Абая.