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В Астане закрыли на ремонт участок шоссе Коргалжын

В Астане закрыли на ремонт участок шоссе Коргалжын Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
С 15 по 18 июля текущего года будет полностью перекрыто движение на участке шоссе Коргалжын, сообщает Zakon.kz.

Как передает официальный сайт акимата Астаны, ведутся работы по среднему ремонту дорожного полотна по шоссе Коргалжын от пр. Кабанбай батыра до пр. Туран.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут, чтобы избежать заторов на дорогах.

Ранее стало известно, что из-за ремонта дорог изменили свое движение в Астане маршруты 11 автобусов.

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