Эксперт предупреждает, что излишний сон так же вреден, как и недосып

Эксперт предупреждает, что недосып оказывает негативное влияние на работоспособность и здоровье, но это же касается и излишнего сна, сообщает Zakon.kz.

По словам эксперта маркетплейса "Сон.ру" Максима Рыжова в интервью Lenta.ru, исследователи из НАФИ ранее установили, что люди, которые не высыпаются, демонстрируют низкий уровень продуктивности в сравнении с теми, кто получается достаточно времени для отдыха. При этом зарплату такие работники получают в полном объеме. В конечном счете работодатели, считает специалист, теряют деньги, переплачивая за низкую продуктивность.

"Недосып негативно сказывается и на внешности. У человека, который недостаточно спит, появляется тусклый цвет лица, темные круги под глазами, проявляется преждевременное старение кожи. Невыспавшегося человека легко вычислить в толпе, так как он кажется менее привлекательным на фоне отдохнувших людей", говорит эксперт Максим Рыжов.

При этом Рыжов подчеркивает, что у низкой продуктивности не высыпающихся людей есть вполне объяснимая причина. По его утверждению, хронический дефицит сна влечет за собой снижение функций иммунной системы, а также набор избыточного веса, что повышает риски развития диабета и заболеваний сердечно-сосудистой системы. Недостаток сна также может оказывать негативное влияние на когнитивные функции - возникают проблемы с концентрацией и памятью, возрастает эмоциональность и склонность к депрессии. Все эти проблемы, разумеется, находят отражение в профессиональной деятельности.



Эксперт акцентирует внимание и на том, что нельзя назвать хорошим явлением и избыток сна. В этом случае человек становится вялым, страдает от головных болей, а также может впадать в депрессию.

Идеальной продолжительностью сна эксперт считает 7-9 часов. При возникновении же проблем со сном необходимо обратиться к специалисту.

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