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Почти 50 спасателей тушили двухэтажный дом в Шымкенте

Почти 50 спасателей тушили двухэтажный дом в Шымкенте Фото: группа по связям с общественностью ДЧС города Шымкент
47 сотрудников ДЧС города Шымкента тушили недостроенный жилой дом по улице Казыбек би в районе Туран, передает Zakon.kz.

Сообщение о возгорании поступило на диспетчерский пульт "101" ДЧС города Шымкента 15 июля в 15:45.

"На место происшествия направлены силы и средства по вызову №1 БИС. На месте происшествия установлено, что загорелась крыша двухэтажного жилого дома. Пожар локализован в 17:34, потушен – в 18:45". Группа по связям с общественностью ДЧС города Шымкента

Помимо личного состава в тушении участвовали 13 единиц техники. Также были привлечены бригада филиала Центра медицины катастроф и городские коммунальные службы.

Причины возгорания выясняются. Погибших и пострадавших нет.

Ранее стало известно о локализации пожара в Абайской области.

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