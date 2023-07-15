Почти 50 спасателей тушили двухэтажный дом в Шымкенте

Фото: группа по связям с общественностью ДЧС города Шымкент

47 сотрудников ДЧС города Шымкента тушили недостроенный жилой дом по улице Казыбек би в районе Туран, передает Zakon.kz.

Сообщение о возгорании поступило на диспетчерский пульт "101" ДЧС города Шымкента 15 июля в 15:45.

"На место происшествия направлены силы и средства по вызову №1 БИС. На месте происшествия установлено, что загорелась крыша двухэтажного жилого дома. Пожар локализован в 17:34, потушен – в 18:45". Группа по связям с общественностью ДЧС города Шымкента

Помимо личного состава в тушении участвовали 13 единиц техники. Также были привлечены бригада филиала Центра медицины катастроф и городские коммунальные службы.



Причины возгорания выясняются. Погибших и пострадавших нет.

Ранее стало известно о локализации пожара в Абайской области.