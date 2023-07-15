Терапевт назвала оптимальную продолжительность отпуска

Специалист пояснила, что слишком долгий отказ от отпуска может привести к апатии и серьезным проблемам со здоровьем, сообщает Zakon.kz.

Идеальную продолжительность отпуска врач-терапевт Надежда Чернышова назвала в беседе с "Вечерней Москвой".

Многие люди годами не берут отпуск, каждый раз находя причину в качестве оправдания. То работы много, то некем заменить, то деньги нужны и так далее. Между тем специалист советует с отпуском не затягивать.

По словам Чернышевой, человеку необходима перезагрузка, необходимо отвлечься от работы. В противном случае он рискует столкнуться с апатией и серьезными проблемами со здоровьем.

От обычной усталости переутомление отличается тем, что не исчезает после выходных. Понять это можно с помощью простого теста.

"Если выходные прошли, человек отдохнул от работы и, возможно, соскучился по ней, то все в порядке. А вот если нет ощущения, что за выходные получилось восстановиться, то в этом случае уже рекомендуется санаторно-курортное лечение. Может быть, даже медикаментозная поддержка", - рассказала врач.

Она согласилась с американскими исследователями, которые назвали достаточными для отдыха три недели отпуска.



"Именно трехнедельный отпуск позволяет получить ощущение перезагрузки", - подтвердила Надежда Чернышова.

Она напомнила, что раньше в санатории люди также ездили на три недели.



"За это время можно акклиматизироваться, выработать распорядок дня, отдохнуть, перезагрузиться и потом вернуться к работе уже отдохнувшим", - объяснила Чернышова.

Врач также считает, что вид подходящего отдыха зависит от темперамента человека.



Холерикам нужны двигательная активность или спорт — сплавы, походы в горы и т.д. Сангвиникам важна эмоциональная составляющая, им нужно чему-то радоваться, познавать новое, ездить на экскурсии и запасаться впечатлениями. А флегматики любят полежать на пляже с книжкой", - заключила медик.

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