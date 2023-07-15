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Премьер Израиля Нетаньяху потерял сознание и был госпитализирован

Премьер Израиля потерял сознание и был госпитализирован Фото: Facebook/Benjamin Netanyahu
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в связи с плохим самочувствием прибыл в отделение неотложной помощи больницы Тель ха-Шомер близ Тель-Авива, сообщает Zakon.kz.

Источники газеты The Jerusalem Post со ссылкой на канцелярию главы правительства утверждают, что 73-летний израильский премьер потерял сознание у себя дома, упал и сильно ударился головой.

В офисе премьера заявили, что он "в хорошем состоянии" и проходит медицинское обследование в больнице Шиба в пригороде Тель-Авива.

Сейчас его состояние удовлетворительное, он проходит полное медобследование.

Других подробностей не приводится.

Ранее стало известно, что в Израиле в ходе очередной акции протеста против судебной реформы полиция применила водометы для разгона демонстрантов.

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