Премьер Израиля Нетаньяху потерял сознание и был госпитализирован

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в связи с плохим самочувствием прибыл в отделение неотложной помощи больницы Тель ха-Шомер близ Тель-Авива, сообщает Zakon.kz.

Источники газеты The Jerusalem Post со ссылкой на канцелярию главы правительства утверждают, что 73-летний израильский премьер потерял сознание у себя дома, упал и сильно ударился головой.

В офисе премьера заявили, что он "в хорошем состоянии" и проходит медицинское обследование в больнице Шиба в пригороде Тель-Авива.

Сейчас его состояние удовлетворительное, он проходит полное медобследование.

Других подробностей не приводится.

Ранее стало известно, что в Израиле в ходе очередной акции протеста против судебной реформы полиция применила водометы для разгона демонстрантов.