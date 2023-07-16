Площадь пожара в резервате "Ертіс орманы" выросла

Ведутся работы по тушению лесного верхового пожара в резервате "Ертіс орманы" Щербактинского района, сообщает Zakon.kz.

Всего в тушении лесного пожара задействованы порядка 200 человек личного состава и более 50 единиц техники, передает пресс-служба ДЧС Павлодарской области.

Для оценки ситуации и для тушения пожара задействованы четыре вертолета Казависпас, МО и Казавиалесохраны.

На месте пожара развернут работа командно-штабной машины. Также в кризисных центрах работают оперативные штабы МЧС и ДЧС области.

Ориентировочная площадь пожара 800 га. Угрозы населенным пунктам нет.

Ранее сообщалось, что ориентировочная площадь пожара составляет 500 га.

Дополнительно направлена группировка сил и средств ДЧС Астаны, Карагандинской и Восточно-Казахстанской области в количестве порядка 150 человек личного состава и более 30 единиц техники.

Для контроля и оценки ситуации на место пожара находятся министр по ЧС Сырым Шарипханов и аким области Асаин Байханов и руководство ДЧС. Проведено оперативное совещание.

Тушение пожара осложняется быстрым распространением огня в результате сильного порывистого ветра.

Ранее стало известно, что совместными усилиями подразделений МЧС и лесхоза в 19:33 достигнута локализация пожара и в Абайской области.