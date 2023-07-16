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В Алматы прогнозируют неблагоприятные метеоусловия

В Алматы прогнозируют неблагоприятные метеоусловия Фото: pixabay
Синоптики сообщили, что 16 июля неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в Алматы, передает Zakon.kz

Метеорологические условия в Алматы будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха). Согласно данному прогнозу, в воскресенье на большей части Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды.

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

- сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

- людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты;

- ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Ранее в субботу, 15 июля, синоптики предупреждали жителей мегаполиса о высокой концентрации вредных веществ в воздухе.

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Елена Вебер
Алматы Казахстан
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