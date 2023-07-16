Министр обороны Великобритании Бен Уоллес намерен покинуть правительство

Глава британского Минобороны Бен Уоллес заявил о решении покинуть правительство Соединенного Королевства из-за того что устал от политики, сообщает Zakon.kz

Как пишет The Times возможность для завершения своей карьеры у него появится в сентябре, в ходе очередных перестановок, которые проведет британский премьер Риши Сунак. О своем решении Уоллес уже уведомил премьер-министра Великобритании 16 июня.

Бен Уоллес пришел в политику 24 года назад, когда избрался в шотландский парламент в 1999 году. Свыше семи лет, как признался политик, у его кровати лежало три телефона. При этом Уоллес отказался пояснять назначение этих устройств из-за секретности.

Уоллес не станет участвовать в следующих выборах, которые пройдут до конца 2024 года. Это заявление министр британской обороны планировал сделать поздним летом, но из-за утечек перенес заявление о своем уходе.

Министр был бы рад закончить с работой и вернуться к нормальной жизни, проводить больше времени с тремя детьми-подростками, выбрать другую карьеру. Хотя аналитики предполагают, что его уход вызван тем, что он не стал генсеком НАТО. Его кандидатуру заблокировал Вашингтон.

"Я был бы вполне доволен, даже работая в баре. Я чувствую, что вполне реализовался и что это дает мне много возможностей", – заявил он.

Уоллес отметил что его волнуют международные проблемы. Среди них он назвал угрозы от России, а также все более агрессивное поведения Китая, возрождение крупных террористических группировок в Африке и на Ближнем Востоке. Уоллес также рассказал о своих политических прогнозах. По его мнению, скоро Лондон окажется втянут в конфликты в Африке из-за укрепления там экстремизма. А к 2030 году, по мнению министра обороны, Великобританию ждет «полный крах политики» в Тихоокеанском регионе и начало новой холодной войны.

