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В американском городе Хэмптон неизвестный застрелил четырех человек

В американском городе Хэмптон неизвестный застрелил четырех человек Фото: pixabay
В штате Джорджия недалеко от Атланты не менее четырех человек были убиты в массовой стрельбе , сообщает Zakon.kz

По информации телеканала CBS, предполагаемый преступник остается на свободе. За арест  подозреваемого предлагается вознаграждение в размере 10 000 долларов.

Мотив неизвестен, но начальник полиции Хэмптона Джеймс Тернер сказал, что четыре убийства произошли в разных местах, и что подозреваемый является жителем города Хэмптон. Также неизвестно, сказал Тернер, состоит ли подозреваемый в родстве с потерпевшими.

По словам Тернера, все четверо убитых были взрослыми — трое мужчин и одна женщина. 

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