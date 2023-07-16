В американском городе Хэмптон неизвестный застрелил четырех человек

В штате Джорджия недалеко от Атланты не менее четырех человек были убиты в массовой стрельбе , сообщает Zakon.kz

По информации телеканала CBS, предполагаемый преступник остается на свободе. За арест подозреваемого предлагается вознаграждение в размере 10 000 долларов.

Мотив неизвестен, но начальник полиции Хэмптона Джеймс Тернер сказал, что четыре убийства произошли в разных местах, и что подозреваемый является жителем города Хэмптон. Также неизвестно, сказал Тернер, состоит ли подозреваемый в родстве с потерпевшими.

По словам Тернера, все четверо убитых были взрослыми — трое мужчин и одна женщина.