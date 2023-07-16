Двойное ДТП произошло в Алматы: двое пострадавших, виновник скрылся с места аварии

Рано утром в Алматы по пр. Сейфуллина на пересечении с ул. Булкушева, а затем и с ул.Торетай произошло двойное ДТП, сообщает Zakon.kz.

Автомобиль Mazda 626 двигался по пр. Сейфуллина в южном направлении (переезжая ул. Булкушева). В это время в северном направлении ехал автомобиль Kia Sorento, а на пешеходный переход вышел человек.



Чтобы не сбить пешехода, водитель Kia резко выкрутил руль и вылетел на полосу встречного движения, где на полном ходу "протаранил" Mazda в бок. Удар был такой силы, что Mazda выбросило с дороги, а боковину вдавило внутрь салона.

Фото: Zakon.kz

Водитель Kia развернулся и уехал в обратном направлении, спешно скрываясь с места ДТП.

Очевидцы вызвали "скорую", сотрудников полиции и сотрудников ЧС, потому что водителя Mazda зажало, сильно пострадала нога. ЧС извлекли пострадавшего и вместе с пассажиркой их госпитализировали в больницу.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Через некоторое время на пульт "102" поступило сообщение о том, что аналогичный автомобиль совершил наезд на велосипедиста недалеко от места первого ДТП, теперь уже по ул. Торетай.

Сотрудники увидели, что на месте первой аварии идет борозда по асфальту, которую оставило пробитое колесо Kia. След шел по всему пути следования Kia от пр. Сейфуллина (на пересечении с ул. Булкушева) до ул. Торетай, то есть найти сбежавшего виновника ДТП не составило бы никакого труда, если бы он не убежал впоследствии.

Как рассказал велосипедист, он ехал по ул.Торетай в северном направлении, и так как Kia тяжело управлялся из-за пробитого колеса, водитель зацепил велосипедиста своим вывернутым крылом, а затем выскочил из машины и скрылся с места второго ДТП. Велосипедист отделался мелкими повреждениями, от госпитализации отказался.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Сотрудники полиции сняли отпечатки пальцев, сейчас устанавливают личность водителя, и есть подозрения, что он находился в алкогольном или наркотическом опьянении, судя по его поведению. Однако это установит экспертиза, когда найдут виновника.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz