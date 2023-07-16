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В ЗКО обмелевшее озеро Сорколь снова наполнилось водой

В ЗКО обмелевшее озеро Сорколь снова наполнилось водой Фото: скриншот с видео
Уникальный лечебный водоем Сорколь в ЗКО, сильно обмелевший за три года засухи, снова порадовал туристов – озеро наполнилось водой, сообщает Zakon.kz.

По информации "Хабар 24", этот уникальный лечебный водоем входил в систему озер, которая питается водой Урало-Кушумской оросительной системы. Из-за трехгодичной засухи и маловодья из 16 озер высохли 14, а два из них специалистам удалось сохранить, подпитывая из водохранилища.

Старожилы рассказывают, что когда-то сюда приезжали со всех окрестностей, чтобы искупаться, принять грязевые ванны или порыбачить.

"Люди когда-то добывали здесь чистейшую соль без всяких вредных примесей. Она прямо лежала под открытым небом, надо было дождаться летнего зноя, чтобы из нее хорошо испарилась влага. Это был натуральный продукт, очень полезный, не то что сейчас выпускают с добавлением всяких химикатов", – говорит краевед Тыныштык Отешкалиев.

Пока из-за отсутствия инфраструктуры водоем мало привлекателен для туристов. Местные власти намерены развивать сервис. Ищут желающих облагородить побережья Сорколя.

"Мы готовы поддержать предпринимателей, готовы помочь с арендой, с другими вопросами. Мы понимаем, что они относятся с опаской к развитию бизнеса в этой зоне, потому что боятся, вдруг озеро опять обмелеет и они потеряют клиентов, но, думаю, если несколько лет уровень воды будет держаться, то и бизнес сюда подтянется", – рассказал аким сельского округа Жанакала Ахан Капанов.

В настоящее время специалисты делают все, чтобы сохранить озеро. Оно необходимо для развития села.


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