В одном из районов Актау отключат горячую воду
Фото: pixabay
Из-за ремонта запорных арматур тепломагистрали по проспекту А. Молдагуловой с 18 по 20 июля отключат горячую воду, сообщает Zakon.kz.
Как пишет "Диапазон", горячей воды не будет по следующим адресам:
- Пр. А. Молдагуловой 3,5,5А,7,9,11 А,11Б,11В,11Г,13
- Ул. Тлепбергенова 78,80
- Пр. Абулхаир хана 69,71,71/1,73,75,77,79,81,83,85,87,89,60/3,64,66,68,70,70/1,72,74,76,78,80,82,84
- Ул. Ибатова 49,51,53,55,57,59,61
- Ул. Г. Жубановой 48,50
- Ул. М. Оспанова 52,52/2,54/1,54/2,54А,54Б
- Ул. 101 стрелковой бригады 2,4,6,6/1,8,8/1.6А.
Ранее, в начале июня, горячую воду отключали в одном из районов Алматы.
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