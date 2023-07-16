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В одном из районов Актау отключат горячую воду

горячая вода Фото: pixabay
Из-за ремонта запорных арматур тепломагистрали по проспекту А. Молдагуловой с 18 по 20 июля отключат горячую воду, сообщает Zakon.kz.

Как пишет "Диапазон", горячей воды не будет по следующим адресам:

  • Пр. А. Молдагуловой 3,5,5А,7,9,11 А,11Б,11В,11Г,13
  • Ул. Тлепбергенова 78,80
  • Пр. Абулхаир хана 69,71,71/1,73,75,77,79,81,83,85,87,89,60/3,64,66,68,70,70/1,72,74,76,78,80,82,84
  • Ул. Ибатова 49,51,53,55,57,59,61
  • Ул. Г. Жубановой 48,50
  • Ул. М. Оспанова 52,52/2,54/1,54/2,54А,54Б
  • Ул. 101 стрелковой бригады 2,4,6,6/1,8,8/1.6А.

Ранее, в начале июня, горячую воду отключали в одном из районов Алматы.

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Елена Беляева
Актау Мангистауская область
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