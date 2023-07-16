В одном из районов Актау отключат горячую воду

Фото: pixabay

Из-за ремонта запорных арматур тепломагистрали по проспекту А. Молдагуловой с 18 по 20 июля отключат горячую воду, сообщает Zakon.kz.

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