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Овцы сгорели во время пожара в Павлодарской области

пожар Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области
14 июля в ходе проверочных мероприятий было установлено, что в результате степного пожара мелкий рогатый скот крестьянского хозяйства "Куаныш" в селе Маргулан частично сгорел и получил многочисленные ожоги, сообщает Zakon.kz.

О горении сухой травы около села стало известно 13 июля в 9:25. На место были направлены силы и средства службы пожаротушения и ДПФ, МИО. Загорание было потушено в 07:35 14 июля.

Как пишет пресс-служба ДЧС Павлодарской области, в связи с аномальной жарой и грозой, силы средства Экибастузского гарнизона региона были переведены на усиленный вариант несения службы. С 12 июля по 14 июля совершено 10 выездов на тушение степного загорания.

Отметим, что 15 июля в Щербактинском районе, в Степном и Бауртальском лесничествах загорелся лес, наблюдался сильный дым. 

Министром по ЧС и акимом области был совершен облет территории. На особом контроле квартал 98, там происходит активная фаза горения.

По результатам облета, согласно информации лесничества, ориентировочная площадь пожара составляет 850 га.

В тушении пожара задействовали три региона.

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Елена Беляева
Павлодарская область
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