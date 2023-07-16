На юге Тайваня во время ярмарки прогремел взрыв

В городе Цзяи в ночь на воскресенье на храмовой ярмарке прогремел взрыв, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета "Цзыю шибао", не менее 17 человек были ранены, среди них трое детей.

Отмечается, что в этот момент на ярмарке находились около 20 тыс. человек. По версии очевидцев, взрыв произошел в горе мусора возле сцены. Организаторы указали, что там хранились фейерверки.

Предполагается, что причиной ЧП стал взрыв одного из электрогенераторов.





Полиция устанавливает причины взрыва.

Ранее, в конце июня, сообщалось о взрыве на заправочной станции газовых баллонов в ВКО.