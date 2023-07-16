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В Оксфорде установили личность Джека-потрошителя

Джек-потрошитель Фото: London Metropolitan Archives
Праправнучка лондонского полицейского Сара Бакс Хортон, работающая в Оксфордском университете, заявила, что установила личность известного маньяка XIX века Джека-потрошителя, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации издания Telegraph, Хортон проанализировала медицинские записи конца XIX века.

"Впервые в истории Джека-потрошителя можно идентифицировать как Хайама Хайамса по отличительным физическим характеристикам", – сказала Хортон.

По ее словам, физические особенности Хайамса соответствовали показаниям жертв Потрошителя (те рассказывали о его странной шаркающей походке и негнущейся левой руке), не говоря о совпадениях в росте, телосложении и возрасте. Кроме того, мужчина жил в том самом районе, где происходили убийства, и в силу профессии умел хорошо пользоваться ножом.

Также сообщается, что Хаймс был эпилептиком и алкоголиком, не раз попадал в психиатрические лечебницы. Как уточняется, его состояние ухудшилось после того, как он получил травму в результате несчастного случая и не мог работать. Он неоднократно нападал на свою жену, параноидально считая, что она ему изменяет, и в конце концов был арестован после того, как напал на нее и свою мать.

Отметим, что дело Джека-потрошителя остается одним из наиболее известных нераскрытых преступлений в истории Великобритании. Серийный маньяк орудовал в Лондоне в конце 1880-х годов. Его жертвами были нищие и проститутки.

Ранее сообщалось, что в Канаде раскрыли преступление, совершенное почти 50 лет назад.

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