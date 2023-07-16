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Пожар в лесничестве "Ертіс орманы" локализовали

тушение пожара Фото: пресс-служба МЧС РК
По информации лесхоза, пожар в Щербактинском районе на территории ГУ ГЛПР "Ертіс орманы" локализован в 14:14, сообщает Zakon.kz.

По предварительной оценке, площадь пожара составила 850 га.

тушение пожара

Фото: пресс-служба МЧС РК

15 июля в Щербактинском районе, в Степном и Бауртальском лесничествах загорелся лес, наблюдался сильный дым.

Министром по ЧС и акимом области был совершен облет территории. На особом контроле держат квартал 98, где происходит активная фаза горения.

По результатам облета, согласно информации лесничества, ориентировочная площадь пожара составляет 850 га.

В тушении пожара задействованы силы и средства ДЧС города Астаны, Карагандинской и Восточно-Казахстанской областей.

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