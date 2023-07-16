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Семья с шестью детьми застряла на воде в километре от берега близ Алматы

спасатели Фото: pexels.com
15 июля 2023 года в 17:50 во время профилактического патрулирования спасателями ОСО ДЧС Алматинской области на городском пляже Капчагайского водохранилища были спасены 2 взрослых и 6 детей, сообщает Zakon.kz.

Во время катания на катамаране они отдалились от берега на расстояние около километра и не смогли самостоятельно вернуться.

Спасатели, вовремя заметив накренившийся катамаран с людьми, незамедлительно направились на место происшествия. 

"По прибытии было обнаружено, что катамаран уже наполнялся водой, а люди паниковали, благодаря слаженным действиям сотрудников оперативно-спасательного отряда г. Конаева были проведены спасательные мероприятия. Силами 4 спасателей на 2 единицах плавсредств были спасены двое взрослых 1988 и 1989 года рождения, а также 6 детей, двое из которых 2010 года рождения, а также 2011, 2012, 2013, 2015 годов рождения".Пресс-служба ДЧС Алматинской области

Отмечается, что семья была доставлена на берег, в медицинской помощи не нуждаются.

ДЧС Алматинской области просит граждан соблюдать правила безопасности на воде и не оставлять детей без присмотра.

Ранее сообщалось, что мужчина едва не провалился в яму и не утонул на Капчагайском водохранилище.

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Елена Беляева
Алматинская область
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