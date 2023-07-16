Трое подростков сбились с тропы и потерялись в алматинских горах

15 июля спасатели республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС искали в горах Медеуского района г. Алматы троих подростков, которые сбились с тропы при спуске с пика Букреева в сторону Бутаковского ущелья, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба РОСО МЧС, на поиски туристов в 19:43 выдвинулась оперативная группа спасателей из 5 человек, в том числе кинологический расчет. Уже в 21:14 спасатели нашли подростков и начали спуск.

"В 23:05 группа с ребятами дошла до перевала Лесной и продолжила спуск вниз. В 00:19 спасатели с ребятами спустились к машине республиканского оперативно-спасательного отряда. В Бутаковском ущелье возле шлагбаума их ожидали родственники подростков", – говорится в сообщении.

Спасатели МЧС призвали казахстанцев соблюдать правила безопасного поведения в горах.

"Всегда предупреждайте родных или близких о предполагаемом маршруте, не ходите в горы по одному, не сокращайте путь за счет безопасности, основную часть маршрута совершайте в дневное время суток", – резюмируется в сообщении.

Отметим, что в январе в горах Туркестанской области к спасателям обратились с заявлением о пропаже 12 человек, выехавших на двух машинах в горы Байжансай Байдибекского района.