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Минздрав РК обновил состав аптечки для первой помощи

Минздрав РК обновил состав аптечки для первой помощи Фото: freepik
Министерством здравоохранения обновлен состав аптечки для оказания первой помощи с учетом большей функциональности и доступности, передает Zakon.kz.

В сообщении Минздрава говорится, что новый состав разрабатывался с учетом анализа международного опыта Турции, Германии, США, Южной Кореи и других стран.

В состав аптечки входят: марлевые бинты (стерильные и нестерильные), эластичные бинты, перевязочный пакет, медицинский лейкопластырь, ножницы тупоконечные, металлические, карманная маска для искусственной вентиляции легких, косынка-бандаж для перевязки, спасательное одеяло, мгновенный пакет со льдом, свисток, фонарь, футляр для аптечки, блокнот, карандаш, влажные салфетки (антисептические), перчатки, жгут и рекомендации по использованию для оказания первой помощи пострадавшему.

Минздрав напоминает, что согласно приказу аптечка для оказания первой помощи может быть доукомплектована на усмотрение пользователя, согласно индивидуальным потребностям и пожеланиям.

На промышленных объектах состав аптечки дополняется средствами (антидотами), предназначенными для экстренной обработки пораженного участка тела пострадавшего, в зависимости от вредных или опасных производственных факторов с приложением инструкции по применению.

Новый состав аптечки для оказания первой помощи утвержден приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 10 июля 2023.

Ранее стало известно, что Минздрав дополнительно просит на повышение зарплат медикам более 36 млрд тенге.

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