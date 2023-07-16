В Жетысуской области спасатели вытащили из воды мальчика

Фото: Instagram/almatyobl_tjd

На озере Алаколь спасатели помогли вернуться на берег мальчику, не рассчитавшему свои силы, сообщает Zakon.kz.

16 июля 2023 года спасатели патрулировали район вблизи зоны отдыха "Калипсо" рядом с селом Акши Алакольского района. Они заметили мальчика, который, не рассчитав свои силы, заплыл за буйки. "Принятыми мерами спасателей подросток благополучно доставлен на берег. В медицинской помощи не нуждался". Пресс-служба ДЧС Жетысуской области 5 июля двух тонущих подростков спасли сотрудники ДЧС близ Уральска. Читайте также В результате ДТП в Атырауской области погибли 7 человек

Следите за новостями zakon.kz в: