Подозреваемых в создании нарколаборатории задержали в Алматинской и Жамбылской областях

Сотрудники УПН ДП Алматинской и Жамбылской областей задержали трех подозреваемых в изготовлении запрещенных веществ, сообщает Zakon.kz.

4 июля текущего года при проведении оперативно - розыскных мероприятий сотрудники УПН остановили грузовую машину "МAN", передает пресс-служба ДП Алматинской области.

В ходе осмотра в машине были обнаружены и изъяты 163 канистры с химической жидкостью.

Проведенными следственными действиями изобличены 38, 30 и 28-летние подозреваемые в изготовлении запрещенных веществ и выявлена нарколаборатория, которая находилась на территории Жамбылского района.

"В настоящее время в Жамбылской области был задержан и доставлен 30-летний подозреваемый, который в порядке, установленном в законодательстве водворен в ИВС. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР УП Жамбылского района по ст. 297 УК РК. По уголовному делу проводятся досудебное расследование, с назначением необходимых экспертных проверок", - сообщил и.о. начальника УПН ДП Алматинской области, подполковник полиции Ардак Кайсаров.

Ранее стало известно, что у закладчика в Костанайской области изъяли 96 свертков с наркотиками.