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У возлюбленной Роберта Де Ниро после родов парализовало лицо

У возлюбленной Роберта Де Ниро после родов парализовало лицо Фото: Facebook/Robert De Niro.
Избранница Роберта Де Ниро актриса Тиффани Чен перенесла лицевой паралич после рождения первого ребенка, сообщает Zakon.kz.

Недавно голливудский актер Роберт Де Ниро в седьмой раз стал отцом. У него и его возлюбленной Тиффани Чен появилась на свет дочка. Девочку назвали Джиа Вирджиния Чен-Де Ниро. Но после рождения ребенка девушка столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем. Об этом рассказала сама Тиффани в интервью CBS News.

45-летния избранница актера Роберта Де Ниро призналась, что почувствовала необычные симптомы, вернувшись домой после родов. По словам артистки, ее лицо и язык казались странными, ощущалось покалывание и онемение. Она даже не могла принимать пищу.

"Я не знала, что это за ощущение, но все это было просто странно. Лицо начало проваливаться вниз само по себе, будто оно расплавилось. Я пыталась положить вилку с едой в рот, но все падало. Я не могла есть и начала невнятно говорить", - рассказала Чен.

Сначала избранница актера надеялась, что недуг пройдет, однако, когда недомогание достигло предела, она все-таки обратилась к врачу. По словам Чен, к моменту приезда в больницу лицо окончательно перестало ее слушаться.


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В больнице у нее диагностировали паралич Белла - поражение лицевого нерва. Обычно это состояние является временным и при своевременном лечении полностью излечимо.

Неврологические специалисты указывают, что такое расстройство чаще всего встречается у людей в возрасте от 15 до 45 лет. Среди факторов, которые могут спровоцировать его появление, отмечают беременность, ожирение, диабет и заболевания верхних дыхательных путей.

В начале мая 2023 года стало известно, что голливудский актер Роберт Де Ниро стал отцом в седьмой раз. Пол и имя малыша долго держали в тайне, но недавно выяснилось, что у знаменитости родилась дочь Джия Вирджиния Чен-Де Ниро.

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