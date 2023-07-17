Шесть человек спасли пожарные Атырау из горящего дома

Сотрудники ДЧС города Атырау спасли шесть человек из горящего дома с помощью автолестницы, передает Zakon.kz.

Сообщение о том, что в одном из пятиэтажных домов, в микрорайоне Привокзальный горит квартира поступило на пульт 16 июля 2023 года в 17:28, передает группа по связям с общественностью ДЧС Атырауской области.

Горел балкон на третьем этаже. 38 жителей вышли на улицу сами через подъезд.

"В связи с тем, что коридор был задымлен, пожарные с помощью автолестницы спасли 6 человек (3 взрослых, 3 младенца), т.е жителей 2-го и 4-го этажей". Группа по связям с общественностью ДЧС Атырауской области

Сотрудники Центра медицины катастроф оказали первую медицинскую помощь жителям.



В результате оперативных действий пожарных за считанные минуты пожар был потушен, предотвращено распространение огня в другие помещения и другие квартиры.

Причины возгорания выясняются, пострадавших нет.

В тушении пожара было задействовано 10 сотрудников и 3 единицы техники ДЧС Атырауской области.

Ранее стало известно, что в Акмолинской области семья с детьми попала в огненную ловушку.