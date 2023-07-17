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В Акмолинской области начали расследование по факту падения лифта в музее "Алжир"

В Акмолинской области начали расследование по факту падения лифта в музее "Алжир" Фото: museum-alzhir.kz
Две женщины – жительницы Астаны и Акмолинской области пострадали в результате падения лифта в музее "Алжир". Пострадавшие госпитализированы, начато досудебное расследование, сообщает Zakon.kz

По информации пресс-службы ДП Акмолинской области  досудебное расследование идет по ст. 306 ч.2 п.2 УК РК (Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Две пострадавшие женщины с различными переломами доставлены в Национальный научный центр травматологии и ортопедии имени академика Батпенова.

Напомним, что 16 июля текущего года в дежурную часть ОП Целиноградского района поступило телефонное сообщение из ЦОУ ДП г. Астаны о том, что в НИИТО г. Астаны госпитализированы женщина, 1940 г.р , жительница г.Астаны и жительница а.Акмол, 1969 г.р. с различными переломами.

Предварительно установлено, что находясь в музее АЛЖИР в результате падения лифта получили данные телесные повреждения.


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