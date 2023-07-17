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В каких крупных городах Казахстана ожидается превышение загрязнения воздуха

В каких крупных городах Казахстана ожидаются превышения загрязнения воздуха Фото: pixabay
Синоптики прогнозируют неблагоприятные метеоусловия на 17 июля, в понедельник, в Алматы, ночью – в Астане, сообщает Zakon.kz.

Метеорологические условия в данных городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха). Согласно данному прогнозу, в понедельник на большей части Казахстана ожидается неустойчивая погода.

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

  • сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;
  • людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;
  • ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Ранее сообщалось, что на большей территории Казахстана в предстоящие дни сохраняется сильная жара до +45. Жаркая погода несет угрозу для здоровья, в связи с этим врачи Алматы подготовили несколько рекомендаций.

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