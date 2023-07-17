Стилист рассказала, какие купальники следует носить в этом летнем сезоне

Персональный стилист Карина Жоголева дала советы женщинам по выбору купальников, сообщает Zakon.kz.

В беседе с "Мослентой" стилист отметила, что выбирать нужно то, что удобно, например, женщинам с большой грудью она посоветовала купальники с хорошей фиксацией. По ее словам, стоит отказаться от лифов в форме треугольников и на тонких лямках. Лучше выбирать модели с плотными чашками и косточками, с регулируемыми лямками и хорошей фиксацией. Можно рассмотреть v-образный вырез, модели с застежкой на шее и с влитым верхом (их можно носить без бретелей)

Купальники с верхом в виде треугольников и с тонкими перемычками, рюшами подойдут женщинам с небольшой грудью.

Асимметричные модели на одно плечо и v-образные с фиксацией на шее подойдут девушкам с широкими плечами. С узкими плечами лучше отдавать предпочтение тонким лямкам, открытым плечам и воланам, чтобы визуально скорректировать пропорции.

Обладательницам пышных форм не стоит выбирать купальники меньшего размера, с тонкими перемычками и завязками. Им лучше отдать предпочтение плотному низу на высокой посадке, чтобы скрыть животик, а также обратить внимание на высокую пройму низа купальника и боковые вырезы слитного купальника — они могут хорошо скорректировать фигуру.

Женщинам с неярко выраженной талией не подойдут варианты с завязками и поясками на талии. Им нужно присмотреться к раздельным моделям с акцентным верхом и низом (завязки на бедрах, объемные элементы на груди или плечах — например, в виде цветов), можно рассмотреть слитный купальник с вырезами по бокам, что визуально сделает талию более узкой.

Девушкам с широкими бедрами не следует выбирать трусики в форме шортиков и дополнительные юбочки, пытаясь скрыть объем, — визуально это делает еще больший акцент на этой области. Нужны трусики с высокой посадкой или плавки в стиле 60-х.

Девушкам с узкими бедрами, наоборот, лучше выбирать модели с шортиками более низкой посадки и с дополнительным объемом в этой области.

Ранее мы писали о том, где сходить на пляж в Казахстане.