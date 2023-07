В Сети появилось видео падения самолета на авиашоу в Финляндии

По информации издания Ilta Sanomat, самолет выполнял фигуры высшего пилотажа, полторы тысячи зрителей наслаждались мастерством экипажа, и люди сначала даже не поняли, что самолет не сел, а разбился.

Пилот погиб. По данным полиции, зрители авиашоу не подвергались непосредственной опасности из-за аварии. Другие люди в аварии не пострадали.

⚡️ Spectators at an air show in Finland captured the final moments of a pilot's life.



The plane crashed while performing advanced aerobatic maneuvers at the air show in Kouvola, resulting in the death of one of the country's leading pilots. The aircraft went down in a forest,… pic.twitter.com/l0APQxxz9z